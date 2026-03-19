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La Red de Activistas de Sevilla premia la labor de FACUA Sevilla en defensa de los derechos de los consumidores

Estos galardones reconocen el compromiso social, la defensa de los derechos humanos y la labor colectiva de personas y entidades que trabajan por una sociedad más justa e inclusiva.

FACUA.org
Sevilla-19/03/2026

La Red de Activistas de Sevilla ha reconocido la labor de FACUA Sevilla por su trayectoria en defensa de los derechos de los consumidores. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA y Rocío Algeciras, presidenta de FACUA Sevilla, participaron el 18 de marzo en e

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