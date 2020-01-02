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La sanidad pública financia a partir de 2020 dos tratamientos farmacológicos para dejar de fumar

Estarán disponibles en la prestación farmacéutica tanto el bupropion como la vareniclina.

Europa Press
España-02/01/2020
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El Sistema Nacional de Salud financiará por primera vez a partir de este miércoles, 1 de enero, la vareniclina y el bupropión, dos tratamientos farmacológicos para dejar de fumar. Estos dos productos vienen a complementar otros apoyos que ya se vienen ofreciendo desde

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