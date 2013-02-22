Fundación FACUA

La secretaria de la Fundación FACUA participa en un curso sobre dinámicas para el voluntariado

Celebrado en la Universidad Internacional de Andalucía, ofrece una perspectiva completa para profundizar en las herramientas aplicadas en la intervención social.

FACUA.org
España-22/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La secretaria de la Fundación FACUA, Raquel Naranjo, participa del 5 al 27 de febrero en un curso de formación complementaria de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) sobre Técnicas y dinámicas de intervención para el volun

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos