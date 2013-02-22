La secretaria de la Fundación FACUA participa en un curso sobre dinámicas para el voluntariado
Celebrado en la Universidad Internacional de Andalucía, ofrece una perspectiva completa para profundizar en las herramientas aplicadas en la intervención social.
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España-22/02/2013
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La secretaria de la Fundación FACUA, Raquel Naranjo, participa del 5 al 27 de febrero en un curso de formación complementaria de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) sobre Técnicas y dinámicas de intervención para el volun