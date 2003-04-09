La sentencia del 'caso Opening' afecta a cerca de 90.000 alumnos de sus centros propios y franquiciados en toda España
La firma tenía unos 90.000 alumnos y el importe de los créditos suscritos podría rondar los 135 millones de euros.
FACUA.org
España-09/04/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que la sentencia dictada en Sevilla por el caso Opening afecta a cerca de 90.000 alumnos de sus centros propios y franquiciados en toda España.
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