La sentencia del 'caso Opening', en FACUA.org
FACUA ha recibido un aluvión de consultas así como numerosas felicitaciones por parte de alumnos afectados, asociaciones de consumidores y organismos públicos de toda España.
FACUA.org
España-10/04/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha incluido en su portal de Internet la sentencia del caso Opening, por la que se ordena a las financieras Santander Central Hispano, BBVA Finanzia, Pastor Servicios Financieros o Eurocrédito a devo