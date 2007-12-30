La SGAE, multada con 60.000 euros tras colar un detective en una boda
La grabó en vídeo con el fin de usarlo como prueba para recaudar los derechos de autor de la música utilizada. Protección de Datos advierte que estas prácticas incurren en una "violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen".
FACUA.org
España-30/12/2007
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La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 60.101,21 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por haber incurrido en una «violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen», al haberse colado en una boda celebrada e