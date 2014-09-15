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La UE avala que las bibliotecas digitalicen los libros sin autorización de las editoriales

Los usuarios no podrán copiar el contenido de las obras, pero si acceder a él en estos centros en versión digital, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

FACUA.org
Europa-15/09/2014
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que las bibliotecas puedan digitalizar los libros de su colección incluso sin el permiso de las editoriales u otros dueños de los derechos de autor de las mismas y que este derecho no entra en conflicto con la explotaci&

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