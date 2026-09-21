La Unión denuncia una nueva modalidad de estafa bancaria: bloquean el home banking y después llaman para “ayudarte”
Una nueva modalidad de fraude encendió las alertas entre usuarios de servicios financieros
FACUA.org
Argentina-21/09/2026
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Una maniobra que comenzó a circular en redes combina el bloqueo deliberado del acceso bancario con una llamada falsa de asistencia. El engaño resulta especialmente efectivo porque, cuando el supuesto representante del banco se comunica, la víctima ya comprobó que exist