La web de la Plataforma Nacional de FACUA para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa recibe más de 3.000 consultas en veinticuatro horas
El 70,6% de los afectados que han solicitado el asesoramiento de FACUA a través de la web son clientes de Fórum Filatélico, y el 29,4% de Afinsa. Sus inversiones oscilan entre los 300 y los 138.000 euros por familia.
FACUA.org
España-11/05/2006
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La página web de la Plataforma Nacional de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa ha recibido 3.125 consultas en sus primeras veinticuatro horas.
La web FACUA.org/filatelia recibía a las 13