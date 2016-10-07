Laboral Kutxa, sancionada con 150.000 euros por operar de forma irregular con la deuda de Eroski
La CNMV multa a la cooperativa de crédito por fijar el precio de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski "a precios alejados de su valor razonable".
FACUA.org / Agencias
España-07/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La infracción detectada por la CNMV se produjo entre los años 2010 y 2012. | Imagen: flickr.com/gonmi (CC BY 2.0).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una sanción de 150.000 euros por infracción muy grave a la Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito, la actual Laboral Kutxa, por las aportaciones subordinadas de Eroski.
Según publica el B