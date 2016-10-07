Más noticiasInfracción tipificada como muy grave

Laboral Kutxa, sancionada con 150.000 euros por operar de forma irregular con la deuda de Eroski

La CNMV multa a la cooperativa de crédito por fijar el precio de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski "a precios alejados de su valor razonable".

FACUA.org / Agencias
España-07/10/2016
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una sanción de 150.000 euros por infracción muy grave a la Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito, la actual Laboral Kutxa, por las aportaciones subordinadas de Eroski.

Según publica el B

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