Nuestras accionesLa asociación reclama una tarifa máxima totalmente regulada

#LaLuzSube El recibo eléctrico fue en 2015 un 5,3% más caro que durante el año anterior, advierte FACUA

La subida representa para el usuario medio 46 euros anuales. El 16,2% de incremento acumulado a lo largo de toda la legislatura supone nada menos que 500 euros.

FACUA.org
España-04/01/2016
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El recibo de la luz fue en 2015 un 5,3% más caro que durante el año anterior, según el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción. La asociación insiste en reclamar un cambio radical en el sistema tarifario, de manera que el Gobierno fije una

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