Nuestras accionesUna veintena de bancos denunciados por FACUA

Las CCAA eluden sus competencias: sólo Andalucía y Cataluña abren expediente por las cláusulas suelo

Ocho comunidades utilizan la excusa de que los contratos aportados como prueba pertenecen a usuarios que no residen en ellas. Madrid y Aragón argumentan que sólo pueden actuar los tribunales, 'olvidando' la legislación española y europea.

FACUA.org
España-10/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que la mayoría de comunidades autónomas que han dado respuesta a sus denuncias contra la banca por las cláusulas suelo eludan sus competencias y se desentiendan de uno de los más graves fraudes financieros de la historia.

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