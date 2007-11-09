Las comisiones de bancos y cajas por transferencias de efectivo crecieron hasta un 13,09% en los diez primeros meses del año
El aumento tipo de estas comisiones osciló entre el 6,18% y el 13,09%.
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España-09/11/2007
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Las comisiones que bancos y cajas cobran a sus clientes por las transferencias de efectivo crecieron hasta un 13,09% de valor medio en los primeros diez meses del año, según datos del Banco de España a cierre de octubre recogidos por Europa Press.
En concreto, el aume