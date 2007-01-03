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Las compañías de móviles continuarán ingresando más de 3 millones de euros por cada día que sigan desarrollando prácticas de redondeo

FACUA pedirá a las administraciones competentes sanciones proporcionales al lucro obtenido si no cumplen escrupulosamente el texto de la nueva Ley de Mejora de la Ley de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-03/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que las compañías de telefonía móvil continuarán ingresando más de 3 millones de euros por cada día que continúen desarrollando prácticas de redondeo al alza en la

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