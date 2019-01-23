Las denuncias de FACUA derivaron en más de 4 millones de euros en multas durante 2018
Las más altas fueron las impuestas por Andalucía a Movistar (1,53 millones), Vodafone (797.502 euros) y Orange (767.602 euros). Tras ellas, los 600.000 euros con los que la AEPD multó a Facebook y WhatsApp.
FACUA.org
España-23/01/2019
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Las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción ante distintas administraciones públicas por fraudes masivos y prácticas ilícitas cometidas por empresas contra los usuarios derivaron en más de 4 millones de euros en multas durante 2018.
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