Las denuncias por defectos de fabricación en automóviles Peugeot 307 se han triplicado en los últimos diez meses y hoy superan las 1.200
FACUA representa a 228 de los afectados, de los que casi sesenta han logrado la devolución de su dinero o un vehículo nuevo gracias a un protocolo de mediación con el fabricante sin precedentes en el sector automovilístico en Europa. La Federación recibe quejas a diario relativas a vehículos vendidos entre 2001 y 2004.
FACUA.org
España-25/05/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que las denuncias por defectos de fabricación en automóviles Peugeot 307 se han triplicado en los últimos diez meses. Si en julio de 2003 FACUA representaba a sesenta y ocho afectados y contabilizaba 305 d