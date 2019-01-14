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Las dos primeras semanas de enero el kWh de luz ha sido un 12% más caro que en el mismo periodo de 2018

FACUA advierte de que los usuarios con la tarifa semirregulada pagarán una media de 16,72 céntimos por cada kWh entre el 1 y el 14 de enero, frente a los 14,93 de los primeros catorce días del año pasado.

FACUA.org
España-14/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que durante las dos primeras semanas de enero, la tarifa media del kilovatio hora (kWh) de electricidad ha sido un 12,0% más cara que en el mismo periodo de 2018. Así, los usuarios con la tarifa semirregulada (PVPC) pagarán una

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