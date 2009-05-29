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Las eléctricas deberán devolver 1.650 millones de euros por los derechos de emisión de CO2

Trasladados al precio de la electricidad entre 2008 y el primer semestre de 2009.

FACUA.org
España-29/05/2009
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Las compañías deben devolver 1.650 millones de euros por los ingresos extras obtenidos entre 2008 y el primer semestre de 2009 por trasladar al precio de la electricidad el coste de los derechos de emisión de CO2, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

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