Las federaciones de consumidores andaluzas demandan celeridad en la vista sobre el recurso a la sentencia del 'caso Opening'
Recuerdan que la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla da la razón a la parte demandante y ordena la paralización de los créditos. Recurrirán el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que revoca las medidas cautelares dictadas el pasado enero.
FACUA.org
Andalucía-29/09/2003
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