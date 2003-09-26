Las federaciones de consumidores andaluzas recurrirán el auto que revoca las medidas cautelares del 'caso Opening'
El auto sólo afecta a las medidas cautelares que paralizaban el pago de los créditos y no a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla.
FACUA.org
Andalucía-26/09/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA informa que las federaciones de consumidores recurrirán el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que revoca las medidas cautelares del caso Opening.
Un auto que FACUA Andalucía con