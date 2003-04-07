Las financieras deberán devolver las cantidades cobradas a los alumnos de Opening desde julio de 2002
La jueza ha dictado una sentencia que FACUA considera "un rotundo éxito de los consumidores organizados".
FACUA.org
España-07/04/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, Carmen Pérez Guijo, ha dictado sentencia por la demanda presentada por las federaciones de consumidores FACUA, Al-Andalus y UCA-UCE contra Open English Master Spain, Santander Central Hispano, BBVA Finanzia, Pas