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Las financieras deberán devolver las cantidades cobradas a los alumnos de Opening desde julio de 2002

La jueza ha dictado una sentencia que FACUA considera "un rotundo éxito de los consumidores organizados".

FACUA.org
España-07/04/2003
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La titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, Carmen Pérez Guijo, ha dictado sentencia por la demanda presentada por las federaciones de consumidores FACUA, Al-Andalus y UCA-UCE contra Open English Master Spain, Santander Central Hispano, BBVA Finanzia, Pas

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