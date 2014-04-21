Nuestras accionesUna sola llamada de 10 minutos desde un móvil llega a suponer más de 5 euros

Las líneas 902 representan para los consumidores La Peor Práctica Empresarial del Año

FACUA reclama a empresas e instituciones públicas que dejen de utilizar estas numeraciones, cuyos precios son muy elevados y no se incluyen en los bonos o tarifas planas de las compañías de telecomunicaciones.

FACUA.org
España-21/04/2014
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Las líneas 902 representan para los consumidores españoles La Peor Práctica Empresarial del Año. Estos carísimos teléfonos utilizados por numerosas empresas e instituciones públicas para la atención de consultas, incidencias y reclamaciones

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