Las líneas 902 representan para los consumidores La Peor Práctica Empresarial del Año
FACUA reclama a empresas e instituciones públicas que dejen de utilizar estas numeraciones, cuyos precios son muy elevados y no se incluyen en los bonos o tarifas planas de las compañías de telecomunicaciones.
FACUA.org
España-21/04/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las líneas 902 representan para los consumidores españoles La Peor Práctica Empresarial del Año. Estos carísimos teléfonos utilizados por numerosas empresas e instituciones públicas para la atención de consultas, incidencias y reclamaciones