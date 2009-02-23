Las marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato se elevan al menos a 18
FACUA critica la falta de respuesta del INC a sus peticiones de información sobre el tema. Recomienda a los afectados que reclamen indemnizaciones a las marcas.
FACUA.org
España-23/02/2009
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que las marcas de calzado con modelos incluidos en la red de alerta de productos inseguros por estar contaminados con dimetilfumarato se elevan ya al menos a dieciocho. La asociación recomienda a los usuarios que hayan sufrido daños por el