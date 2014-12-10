Las ofertas de las eléctricas en el mercado libre aumentan el recibo hasta un 14%, alerta FACUA
La asociación compara las tarifas que ofrecen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP Energía y E.On frente al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
FACUA.org
España-10/12/2014
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En último estudio comparativo sobre las ofertas del sector, realizado este diciembre (