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Las ofertas de las eléctricas en el mercado libre aumentan el recibo hasta un 14%, alerta FACUA

La asociación compara las tarifas que ofrecen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP Energía y E.On frente al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

FACUA.org
España-10/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que las ofertas de las eléctricas en el mercado libre encarecen el recibo del usuario medio hasta un 14,4%.

En último estudio comparativo sobre las ofertas del sector, realizado este diciembre (

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