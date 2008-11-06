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Las reclamaciones al Banco de España aumentaron en un 21,7% en el segundo trimestre de 2008

Los bancos concentraron el 54% de las reclamaciones frente al 33% de las cajas de ahorro.

FACUA.org
España-06/11/2008
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El Servicio de Reclamaciones del Banco de España recibió un total de 1.815 escritos de reclamación o queja en el segundo trimestre de 2008 que afectaron a un total de 1.843 entidades, lo que supone un crecimiento del 21,7% respecto al mismo período de 2007 y de un 15,7

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