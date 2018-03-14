Las reclamaciones de los andaluces en FACUA se duplicaron en el último año: la banca protagonizó el 66%
Sus equipos jurídicos abrieron 13.508 casos. Las telecomunicaciones ocuparon la segunda posición en el ranking de denuncias. La organización cerró 2017 con 92.000 socios en las ocho provincias.
FACUA.org
Andalucía-14/03/2018
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Las reclamaciones de los consumidores andaluces en FACUA se duplicaron en el último año. La avalancha de casos por los fraudes hipotecarios colocó a la banca en primera posición en el ranking, con el 66,0%, seguida a enorme distancia por las compañ&iacu