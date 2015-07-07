Las tarifas del gas natural han subido un 2% desde finales de 2011, según el análisis de FACUA
Las bajadas de tarifa realizadas en los últimos años no son suficientes para alcanzar el nivel del comienzo de la legislatura del actual Gobierno.
FACUA.org
España-07/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha analizado las tarifas de último recurso de gas natural aprobadas por el Gobierno desde finales de 2011, y ha detectado una subida del 2,4% para los usuarios de la TUR 1 y de un 1,0% para los acogidos a la TUR 2.
La asociación critica que