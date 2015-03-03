Las tarifas del gas natural han subido un 9% en poco más de tres años, nueve veces por encima del IPC
FACUA critica que el Gobierno grave cada vez más el precio que deben pagar los usuarios con subida de impuestos o creación de otros nuevos.
FACUA.org
España-03/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno haya cerrado los ojos ante la situación económica de las familias españolas al incrementar un 9,1% las tarifas del gas natural en poco más de tres años, nueve veces el IPC acumulado.
En la comerc