Los afectados de Fórum y Afinsa ya pueden solicitar los créditos aprobados por el Gobierno
El Ejecutivo aprobó en abril "anticipos a cuenta" de 500 millones de euros para los acreedores que lo requieran.
FACUA.org
España-19/06/2007
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El Gobierno ha abierto una línea de mediación de anticipos a cuenta para los afectados por la intervención judicial de las empresas Fórum y Afinsa con una dotación económica de hasta 500 millones de euros.
Los créditos podrán solicit