Los clientes de Aljarafesa, satisfechos con los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas según una encuesta de FACUA Sevilla
La Asociación ha encuestado a 2.689 usuarios.
FACUA.org
Sevilla-03/02/2003
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El pasado mes de julio la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA realizó una encuesta sobre los 70.000 usuarios de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua en el Aljarafe, suministrados por Aljarafesa, obteniendo un total de 2.689 respuestas.
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