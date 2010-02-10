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Los consumidores elegirán a la peor empresa del año

FACUA abre el proceso para la selección de nominados a los premios a la peor empresa, la peor práctica empresarial y el peor anuncio.

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España-10/02/2010
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Los consumidores españoles elegirán a la que consideren la peor empresa del año por haber desarrollado las actuaciones más irresponsables, abusivas o fraudulentas para enriquecerse a costa de vulnerar sus derechos.

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