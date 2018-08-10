Los grandes bancos cobraron 4.700 millones de euros en comisiones en los seis primeros meses de 2018
Se trata de un 14% más que en el año 2017. Los ingresos puramente bancarios en Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia y Bankinter llegaron a casi 14.000 millones de euros, un 5,5% más.
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España-10/08/2018
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Imagen: FACUA / Lydia López.
Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia y Bankinter cobraron 4.700 millones de euros en comisiones de enero a junio de 2018, un 14% más que en 2017. Por tanto, los ingresos puramente bancarios alcanzaron los 13.787 millones, un 5,5% más.
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