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Los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas pueden encarecer el recibo hasta un 12%, alerta FACUA

Comparadas las tarifas que ofrecen Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP Energía y E.On frente al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

FACUA.org
España-18/02/2015
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Los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas pueden encarecer el recibo hasta un 11,9%. Así lo pone de manifiesto el último estudio comparativo sobre las tarifas del mercado libre realizado por FACUA-Consumidores en Acción (

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