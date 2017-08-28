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Los trabajadores de seguridad de El Prat volverán a la huelga el próximo 8 de septiembre

Convocan paros en el aeropuerto todos los viernes de 10.30 a 11.30 y de 18.30 a 19.30 horas por el "despido masivo" que, según sospechan, planea Eulen tras haber reducido ya su plantilla y aplicado sanciones.

Europa Press
España-28/08/2017
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Los trabajadores de seguridad de Eulen en el Aeropuerto de El Prat en Barcelona volverán a la huelga el viernes 8 de septiembre para protestar por las «represalias» que la empresa ha aplicado a algunos empleados que han sido sancionados o despedidos por supu

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