Nuestras accionesAudiencia Provincial de Sevilla

Luis Pineda condenado a indemnizar con 80.000 euros a Rubén Sánchez tras empapelar las calles con su cara

Su director de publicaciones, Luis Suárez Jordana, ha sido condenado de forma solidaria y tendrá que abonarle además otros 10.000 euros. Ambos deberán tuitear el fallo diez veces durante diez días.

FACUA.org
España-18/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado la sentencia que condena a Ausbanc, su propietario, Luis Pineda Salido, y su director de publicaciones, Luis Suárez Jordana, a indemnizar con la suma de 90.000 euros más intereses y costas al periodis

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos