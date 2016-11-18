Luis Pineda condenado a indemnizar con 80.000 euros a Rubén Sánchez tras empapelar las calles con su cara
Su director de publicaciones, Luis Suárez Jordana, ha sido condenado de forma solidaria y tendrá que abonarle además otros 10.000 euros. Ambos deberán tuitear el fallo diez veces durante diez días.
FACUA.org
España-18/11/2016
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado la sentencia que condena a Ausbanc, su propietario, Luis Pineda Salido, y su director de publicaciones, Luis Suárez Jordana, a indemnizar con la suma de 90.000 euros más intereses y costas al periodis