Nuestras accionesLa entrada más cara cuesta un 100% más que la más barata

Madrid, Barcelona, Oviedo, Guadalajara y Vitoria son las capitales con los cines más caros, según un estudio de FACUA

El precio medio para fines de semana y festivos en las cuarenta y nueve ciudades analizadas está en 7,31 euros. Los importes oscilan entre los 5 euros del cine más barato y los 10 euros de los más caros.

FACUA.org
España-04/04/2018
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Madrid, Barcelona, Oviedo, Guadalajara y Vitoria-Gasteiz repiten este año como las cinco capitales de provincia más caras en España para ir al cine durante los fines de semana y festivos, si se recogen sus precios sin aplicar ningún tipo de descuento u oferta. Esta es

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