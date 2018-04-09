Madrid impone a la empresa de Miguel Ángel Flores una multa de 300.500 euros y la inhabilita dos años
Diviertt fue la organizadora del espectáculo Thriller Music Park-Steve Aoki la noche de Halloween de 2012 en el Madrid Arena, en el que se sobrepasó el aforo y murieron cinco jóvenes.
Europa Press
Madrid-09/04/2018
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Miguel Ángel Flores. | Imagen: Europa Press.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia de Actividades, ha impuesto a Diviertt, la empresa del principal inculpado en el caso Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, una multa de 300.506 euros y la inhabilitación por dos años para la organizaci&oa