Magrudis asegura que tiene "unos 20 trabajadores" pero en sus últimas cuentas anuales sólo constan cinco
En sus dos primeros años de actividad declaró que no tuvo ningún empleado. FACUA considera que deberá investigarse si tras el fabricante de los productos La Mechá únicamente está Magrudis o hay más empresas.
FACUA.org
Sevilla-01/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Sandro José Marín Rodríguez, quien figura en el Registro Mercantil como propietario y administrador único de Magrudis SLU, durante una intervención en Andalucía Directo.
El administrador único de la empresa cuyos productos han provocado el brote de listeriosis, Sandro José Marín Rodríguez, ha asegurado que tienen «unos veinte trabajadores». Pero en las últimas cuentas anuales de Magrudis SLU sólo