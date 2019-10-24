Magrudis: el 79% de los usuarios considera que la Junta ha gestionado la alerta "de forma nefasta"
Más de 9.000 personas han participado en un sondeo realizado por FACUA. Sólo el 9% tiene una valoración positiva sobre la gestión del gobierno andaluz.
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España-24/10/2019
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El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (izquierda), abraza al presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla. | Imagen: A.J. González/Diario Córdoba.
El 79% de los usuarios considera que la Junta de Andalucía ha gestionado «de forma nefasta» la alerta por Listeria en productos de Magrudis (La Mechá), según se desprende de un