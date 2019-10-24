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Magrudis: el 79% de los usuarios considera que la Junta ha gestionado la alerta "de forma nefasta"

Más de 9.000 personas han participado en un sondeo realizado por FACUA. Sólo el 9% tiene una valoración positiva sobre la gestión del gobierno andaluz.

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España-24/10/2019
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El 79% de los usuarios considera que la Junta de Andalucía ha gestionado «de forma nefasta» la alerta por Listeria en productos de Magrudis (La Mechá), según se desprende de un

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