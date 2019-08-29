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Magrudis ocultó también una carta de precios con más de 50 referencias de productos

Se desconoce si los fabricaba la propia empresa o hacía de intermediaria.

FACUA.org
España-29/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha tenido conocimiento de que Magrudis ocultó también que ofrecía en una carta de precios más de 50 referencias de otro tipo de productos de alimentación diferentes a los conocidos hasta ahora.

Se desconoce si los fabr

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