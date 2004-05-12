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Más de 1.200 usuarios de todas las provincias españolas denuncian a FACUA defectos de fabricación en sus Peugeot 307

Cincuenta y cinco socios de FACUA han logrado la devolución de su dinero o un vehículo nuevo gracias a un protocolo de mediación con el fabricante sin precedentes en el sector automovilístico en Europa. La Federación, que actualmente tramita más de cien casos, recibe quejas a diario relativas a vehículos vendidos entre 2001 y 2004.

FACUA.org
España-12/05/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) y el fabricante automovilístico Peugeot han establecido un protocolo de mediación para resolver las reclamaciones de afectados por defectos de fabricación en el vehículo Peugeot 307. Más de 1.200 prop

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