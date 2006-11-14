Más de 200 juegos sufren problemas de compatibilidad con la PlayStation 3
Sony ofrecerá una actualización del software para intentar garantizar la compatibilidad.
FACUA.org
Internacional-14/11/2006
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La nueva videoconsola de Sony, la PlayStation 3 (PS3), no es capaz de hacer funcionar correctamente más de 200 títulos creados para sus antecesoras, la PS y la PS2 –de las que se han vendido más de 100 millones de unidades en todo el mundo-, según ha reconocido hoy la