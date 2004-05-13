Más de 400 andaluces denuncian a FACUA defectos de fabricación en sus Peugeot 307
Diecisiete socios de FACUA en Andalucía han logrado la devolución de su dinero o un vehículo nuevo gracias a un protocolo de mediación con el fabricante sin precedentes en el sector automovilístico en Europa. A nivel nacional, FACUA tramita actualmente más de cien casos y recibe quejas a diario relativas a vehículos vendidos entre 2001 y 2004.
FACUA.org
Andalucía-13/05/2004
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Más de 400 andaluces propietarios de vehículos Peugeot 307 comprados entre 2001 y 2004 en todas las provincias de la comunidad autónoma han contactado con FACUA para poner de manifiesto defectos de fabricación similares que se reiteraban tras pasar por los talleres ofi