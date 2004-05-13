Nuestras acciones

Más de 400 andaluces denuncian a FACUA defectos de fabricación en sus Peugeot 307

Diecisiete socios de FACUA en Andalucía han logrado la devolución de su dinero o un vehículo nuevo gracias a un protocolo de mediación con el fabricante sin precedentes en el sector automovilístico en Europa. A nivel nacional, FACUA tramita actualmente más de cien casos y recibe quejas a diario relativas a vehículos vendidos entre 2001 y 2004.

FACUA.org
Andalucía-13/05/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Más de 400 andaluces propietarios de vehículos Peugeot 307 comprados entre 2001 y 2004 en todas las provincias de la comunidad autónoma han contactado con FACUA para poner de manifiesto defectos de fabricación similares que se reiteraban tras pasar por los talleres ofi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos