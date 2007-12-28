Más de 400 centros educativos difunden dos campañas de FACUA sobre accidentes infantiles y el consumo de alcohol y tabaco
5.000 centros de toda España han recibido las publicaciones y materiales didácticos editados por la organización dirigidos a padres, profesores y alumnos.
FACUA.org
España-28/12/2007
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429 centros educativos han difundido en los últimos meses del año entre sus alumnos y profesores dos campañas desarrolladas a nivel nacional por FACUA-Consumidores en Acción sobre accidentes infantiles en el hogar y el consumo de alcohol y tabaco.
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