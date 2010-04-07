Más de un año después de la primera alerta, sigue apareciendo en el mercado 'calzado tóxico'
Desde diciembre de 2008 se han producido más de 300 notificaciones de productos contaminados con dimetilfumarato.
FACUA.org
España-07/04/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que más de un año después de la primera alerta sobre la presencia en el mercado de calzado contaminado con dimetilfumarato, las autoridades de Consumo siguen constatando la venta de productos impregnados de esta sustancia tóx