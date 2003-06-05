Más del 95% de los 90.000 alumnos de Opening puede acogerse a la sentencia de Sevilla y dejar de pagar a las financieras
La parte demandante solicitará a la jueza que dicte la ejecución provisional de la sentencia y las medidas cautelares. Tras ello, las financieras que continúen cobrando a los alumnos podrían incurrir en un delito de desobediencia a la Justicia.
FACUA.org
España-05/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que más del 95% de los cerca de 90.000 alumnos de Opening de toda España puede acogerse a las medidas cautelares y la sentencia dictada en Sevilla y dejar de pagar a las financieras.