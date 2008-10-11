McDonald's, sancionada en Venezuela con el cierre de todos sus establecimientos durante dos días
Por orden del organismo responsable de la recaudación de impuestos tras detectar irregularidades contables.
FACUA.org
América-11/10/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Venezuela ha ordenado la clausura durante 48 horas de todos los restaurantes McDonald’s en el país al haber detectado irregularidades en sus libros contables.
El responsable del organism