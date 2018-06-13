Mercedes-Benz revisará 774.000 vehículos en Europa por contar con un software ilegal
El ministro de Transportes alemán ha confirmado que se utilizaba el programa para alterar las emisiones de los motores diésel en los modelos Vito, Clase C y GLC.
Europa Press
Internacional-13/06/2018
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El grupo alemán Daimler, propietario de Mercedes-Benz, pondrá en marcha una campaña de revisión en toda Europa de 774.000 vehículos que incorporan un software que altera las emisiones de sus motores diésel, según inform&oacut