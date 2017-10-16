Mercedes llama a revisión más de 350.000 vehículos en China tras detectar problemas en los airbags
Incluiye los vehículos importados y construidos en dicho país desde 2006 hasta 2012, como los modelos de las clases SLK y A de la marca alemana.
Europa Press
Internacional-16/10/2017
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La firma automovilística alemana Mercedes-Benz y sus empresas conjuntas en China han llamado a revisión 351.218 vehículos en el país asiático debido a posibles problemas en los airbags fabricados por la compañía japonesa Taka