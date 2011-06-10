Movistar aporta un contrato en blanco con una firma manipulada para 'demostrar' una falsa alta
La empresa incluye a un usuario en dos registros de morosos por negarse a pagar casi 600 euros de penalización tras anular una línea que nunca solicitó.
FACUA.org
España-10/06/2011
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Movistar ha enviado a FACUA-Consumidores en Acción un contrato en blanco con una firma manipulada digitalmente para demostrar una falsa alta objeto de una reclamación. La asociación ha trasladado el caso a la Fiscalía.
La empresa ha incluido a un usuar