Nuestras accionesFACUA traslada el caso a la Fiscalía

Movistar aporta un contrato en blanco con una firma manipulada para 'demostrar' una falsa alta

La empresa incluye a un usuario en dos registros de morosos por negarse a pagar casi 600 euros de penalización tras anular una línea que nunca solicitó.

FACUA.org
España-10/06/2011
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Movistar ha enviado a FACUA-Consumidores en Acción un contrato en blanco con una firma manipulada digitalmente para demostrar una falsa alta objeto de una reclamación. La asociación ha trasladado el caso a la Fiscalía.

La empresa ha incluido a un usuar

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